На замену сдержанности приходит роскошь

Новая прическа кардинально отличается от того, что было актуально в 2023 году. Низкий залакированный пучок уже теряет свою актуальность.

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В 2024 году популярной прической станет высокий пучок. Но есть одна важная деталь – он должен выглядеть неопрятным. Этот беспорядочный узел, вдохновлен эстетикой 90-х годов, выглядит непринужденно и романтично, но он также веселый и игривый.



Самая актуальная свадебная прическа 2024 / Фото Бена Смита

Эта прическа является отходом от более структурированных, изящных стилей – зачесанного пучка и голливудской волны, – которые ранее были популярными в свадебном стиле. Такое интересное изменение говорит о том, что "тихая роскошь" меняется на "громкую роскошь" даже в свадебной сфере.

Даже если он "беспорядочный", он не растрепанный. Это сделано намеренно, что делает его элегантным и веселым – это целая атмосфера. Он захватит свадьбу, потому что он легкий, современный и стильный. Такое ощущение, что ты не слишком стараешься, и это своего рода девиз этого года: легко, без усилий и стильно,

– объяснила стилист по прическам Леона Уилсон.

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Не только красиво, но и удобно

Этот кудрявый пучок не только стильный, но и очень удобный. Во-первых, вам не будет жарко во время танцев, ведь волосы высоко подняты, а, во-вторых, – даже если прическа немного расплетется, не нужно будет ее исправлять, ведь в целом пучок имеет растрепанный стиль.

Перед свадьбой советуем обязательно сходить на пробную прическу к своему мастеру, чтобы убедиться, подойдет ли она вам. Кроме того, дома примерьте свадебное платье, чтобы увидеть полный свадебный образ.

Кстати, если вы переживаете, что такую прическу невозможно сделать на ваших тонких волосах, то есть хорошая новость – мастер сможет добавить пышности благодаря накладным волосам.