Того страшного дня Юко пішла на роботу до банку. Вона ще встигла надіслати Ясуо повідомлення: "З тобою все гаразд? Я хочу додому". Це була остання звістка від коханої. З того часу Ясуо робить все можливе, аби повернути кохану додому.

Зверніть увагу Жінка заявила, що її померлий коханий повернувся додому: несподівані кадри

Ясуо робить все можливе, аби знайти кохану

Вже 13 років Ясуо шукає кохану. Спершу він концертувався на суші. Зрештою, йому вдалося відшукати мобільний Юко. Там було ще одне недоставлене повідомлення. Вона писала, що цунамі – просто катастрофічне.

Через 2 роки марних пошуків Ясуо пішов на курси дайвінгу. Він вирішив шукати кохану у морі.

Я хочу знайти її, але розумію, що це, можливо, ніколи не трапиться, оскільки море занадто велике. Втім, я мушу продовжувати,

– розповів чоловік.



Ясуо намагається повернути кохану додому / TORU YAMANAKA

Користувачі мережі зауважують, що ця історія розбиває серце. Ось воно – справжнє кохання, сильніше за час, стихійне лихо та навіть смерть.

На жаль, станом на 2024 рік продовжують пошуки понад 2500 людей, які зникли під час цунамі.