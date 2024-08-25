Опубліковані кадри викликали бурхливі дискусії у мережі. Одні вважають, що зафіксоване можна пояснити раціонально. Інші – готові повірити у надприродне.

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Що сталося у Техасі

Емілі Снайдер гірко оплакувала покійного чоловіка. Аж доки одного разу, переглядаючи записи з камер спостереження, вона не побачила… коханого.

Знаючи, який вигляд має Джеремі, ми були приголомшені схожістю. Це просто сприйняття, викликане горем? Я розриваюся між відчайдушним бажанням вірити, що він все ще десь існує, але також і спробою пояснити це раціонально,

– розповіла Емілі.

Кадрами жінка поділилася у мережі. Їй цікаво, що про це думають інші.

Камера спостереження зафільмувала покійного чоловіка: дивіться відео

Дехто зауважує, що, можливо, світ – набагато складніший, аніж ми звикли вважати. Інші пишуть про проблеми з камерою або інші технічні деталі. Зрештою, люди зауважують: нехай Емілі обере для себе той варіант, з яким їй буде легше пережити страшну реальність.