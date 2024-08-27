В тот страшный день Юко пошла на работу в банк. Она еще успела отправить Ясуо сообщение: "Ты в порядке? Я хочу домой". Это было последнее известие от любимой. С тех пор Ясуо делает все возможное, чтобы вернуть любимую домой.

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Ясуо делает все возможное, чтобы найти любимую

Уже 13 лет Ясуо ищет любимую. Сначала он концертировался на суше. В конце концов, ему удалось отыскать мобильный Юко. Там было еще одно недоставленное сообщение. Она писала, что цунами – просто катастрофическое.

Через 2 года тщетных поисков Ясуо пошел на курсы дайвинга. Он решил искать любимую в море.

Я хочу найти ее, но понимаю, что это, возможно, никогда не случится, поскольку море слишком большое. Впрочем, я должен продолжать,

– рассказал мужчина.



Ясуо пытается вернуть любимую домой / TORU YAMANAKA

Пользователи сети отмечают, что эта история разбивает сердце. Вот она – настоящая любовь, сильнее времени, стихийное бедствие и даже смерть.

К сожалению, по состоянию на 2024 год продолжают поиски более 2500 человек, пропавших во время цунами.