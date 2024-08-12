Ярослава Магучіх вперше зізналася, коли вони з коханим відгуляють весілля

Ярослава Магучіх перебуває у стосунках з Назаром Степановим. Відомо, що минулої осені він освідчився. Ярослава відповіла "так". Тепер олімпійська чемпіонка поділилася деталями щодо майбутнього весілля.

Тривалий час Ярослава не розповідала жодних деталей про свої стосунки. Однак зараз іноді ділиться особистим на радість шанувальників.

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Що відомо про майбутнє весілля Магучіх

Відомо, що освідчився Назар у листопаді 2023 року. Водночас з весіллям закохані не квапилися. Ярослава зауважувала, що наразі її пріоритет – гідно виступити під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Варто зауважити: виступила Ярослава просто блискуче й вписала своє ім'я в історію світового спорту. Після повернення з французької столиці Ярославу знову запитали про весілля.

Насправді після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися,

– розповіла Ярослава.

Раніше вона наголошувала, що хоче святкувати в Україні. Окрім того, Ярослава зауважувала, що, можливо, це станеться вже у вересні. Однак наразі цей місяць не фігурує.



Ярослава і Назар / instagram.com/rosya_dp

Цікаво, що обручку для себе Ярослава вибрала сама у США. Назар привів її у ювелірку й наголосив, що "у мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитись". Тим часом освідчення відбулося в Україні у колі рідних.