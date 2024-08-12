Тривалий час Ярослава не розповідала жодних деталей про свої стосунки. Однак зараз іноді ділиться особистим на радість шанувальників.

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Що відомо про майбутнє весілля Магучіх

Відомо, що освідчився Назар у листопаді 2023 року. Водночас з весіллям закохані не квапилися. Ярослава зауважувала, що наразі її пріоритет – гідно виступити під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Варто зауважити: виступила Ярослава просто блискуче й вписала своє ім'я в історію світового спорту. Після повернення з французької столиці Ярославу знову запитали про весілля.

Насправді після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися,

– розповіла Ярослава.

Раніше вона наголошувала, що хоче святкувати в Україні. Окрім того, Ярослава зауважувала, що, можливо, це станеться вже у вересні. Однак наразі цей місяць не фігурує.



Ярослава і Назар / instagram.com/rosya_dp

Цікаво, що обручку для себе Ярослава вибрала сама у США. Назар привів її у ювелірку й наголосив, що "у мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитись". Тим часом освідчення відбулося в Україні у колі рідних.