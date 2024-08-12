Долгое время Ярослава не рассказывала никаких деталей о своих отношениях. Однако сейчас иногда делится личным на радость поклонников.

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Что известно о предстоящей свадьбе Магучих

Известно, что Назар сделал предложение в ноябре 2023 года. В то же время со свадьбой влюбленные не торопились. Ярослава замечала, что сейчас ее приоритет – достойно выступить во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Стоит заметить: выступила Ярослава просто блестяще и вписала свое имя в историю мирового спорта. После возвращения из французской столицы Ярославу снова спросили о свадьбе.

На самом деле после Олимпиады легче не стало, потому что еще три старта и нет времени расслабляться. Но мысли уже есть, единственное, что, конечно, это очень сложно организовать, но будем стараться,

– рассказала Ярослава.

Ранее она отмечала, что хочет праздновать в Украине. Кроме того, Ярослава отмечала, что, возможно, это произойдет уже в сентябре. Однако пока этот месяц не фигурирует.



Ярослава и Назар / instagram.com/rosya_dp

Интересно, что кольцо для себя Ярослава выбрала сама в США. Назар привел ее в ювелирку и отметил, что "у меня есть предложение, от которого ты не имеешь права отказаться". Между тем предложение состоялось в Украине в кругу родных.