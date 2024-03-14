Їм постійно брешуть: 3 знаки зодіаку, яких обманюють партнери

Частина людей дуже довірливі. Навіть найближчі можуть скористатися цим.

Так, партнери Риб, Тельця та Водолія постійно брешуть їм. Цих знаків зодіаку дуже легко обманути, пише Love 24.

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Риби

Рибам властиво довіряти людям беззастережно. Тож народжених під цим знаком легко обдурити, чим нерідко користуються інші, зокрема, й найближчі люди.

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Телець

Тілець дуже цінує стабільність і відданість. Він може довго не визнавати очевидну правду, адже довіряє коханій людині. Обман розіб'є Тельцю серце.

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Водолій

Водолії можуть бути дуже наївними й довірливими у стосунках. Навіть не бачити очевидні ознаки обману. Ці люди схильні одягати "рожеві окуляри". Їх легко обманюють інші.

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