Залишаться самотніми до кінця жовтня: 3 знаки зодіаку

Попри те, що любов – прекрасне почуття яке дарує людині приємні емоції, не всім вдається її знайти. У деяких знаків зодіаку пошуки партнера закінчуються провалом.

Не вийде побудувати стосунки у жовтні Скорпіонам, Дівам і Ракам. Астрологи переказують, що цього місяця з любовними стосунками буде туго.

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Скорпіон

Скорпіон – цей то знак, який обожнює самотність. Їм зазвичай взагалі не потрібні партнери поруч. Вони звикли жити та робити все одному. Будь-яке зближення їх лякає та навпаки – відштовхує.

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Діва

Діви дуже стараються знайти собі партнера або партнерку. Вони і на сайтах знайомств сидять, і в соцмережах переписуються, і на побачення ходять. Та все марно. Це означає, що у жовтні ще не час для нових стосунків. Мусите трохи зачекати.

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Рак

Проблеми в особистому житті продовжаться у жовтні у Раків. Вони закохуються та йдуть на контакт доволі легко, але їм важко будувати саме зрілі стосунки. Навіть найменші дрібниці виводять цих людей з рівноваги та змушують завершувати стосунки. Якщо не переглянуть свої погляди на людські взаємини, то будуть наодинці ще довго.

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