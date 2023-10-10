Вигоду в стосунках шукають Близнюки, Стрільці та Овни. Їм важливо, аби партнер виконував їхні бажання, інакше вони не бачать в ньому сенсу.

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Близнюки

Представники цього знаку звикли в житті все робити обдумано. Вони вміють залишати емоції в стороні та мислити аналітично. Близнюки не будуть робити те, що їм невигідно, тому й хочуть отримувати від стосунків те, що цікавить насамперед їх.

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Стрілець

Стрільці люблять шукати, де їм буде найкраще. Вони ніколи не погодяться на ті умови, які їм не підходять. Жодного дискомфорту терпіти не будуть. Так само і в стосунках. Зазвичай обирають ту людину, яка постійно чинитиме так, як вони хочуть.

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Овен

Такі люди завжди шукають для себе нові можливості. Їм важливо задовольняти насамперед власні потреби. Тому спілкуються з іншими людьми з певної вигоди для себе. Якщо ж хтось перестає виконувати їхні примхи, сміливо з ними прощаються.

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