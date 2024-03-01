Несумісні: які 3 знаки зодіаку взагалі не підходять Ракам
Є знаки зодіаку, яким взагалі не варто щось починати разом. Вони зовсім не підходять одне одному.
Так, астрологи назвали три знаки, які несумісні з Раком. Зокрема, це Овен, Стрілець і Водолій, передає Love 24.
До речі 3 знаки зодіаку, які найкраще підходять Раку
Овен
Раку важко розуміти спонтанного й енергійного Овна, який в основному діє відчайдушно й незаплановано. Тим часом Овен може вважати Рака занадто емоційним, що може привести до конфліктів.
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Стрілець
Стрілець завжди прагне пригод та свободи, тоді як Рак шукає стабільності й затишку. Ці протилежності можуть створити перешкоди у зв'язку між ними. Стрілець буде відчувати себе обмеженим в стосунках з Раком, а той не зможе повністю покластися на партнера.
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Водолій
Ці два знаки зодіаку можуть жити під одним дахом, втім, в окремих світах. І хоча є щось спільне, втім, зрозуміти одне одного доволі-таки важко. Нерідко пара конфліктуватиме через непорозуміння.
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