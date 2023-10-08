3 знаки зодіаку серед жінок, які найкраще маніпулюють чоловіками

Маніпулятори зазвичай користуються слабкими сторонами людини та роблять це собі на благо. Є певні знаки зодіаку серед жінок, яким це характерно у стосунках з чоловіками.

Філігранно керують чоловіками жінки-Скорпіони, Терези та Козороги. Роблять це хитро, приховано та розумно – так, що жоден чоловік не зрозуміє.

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Скорпіон

Жінки, під знаком Скорпіон, чудово знають психологію чоловіків. Це дає їм змогу розуміти їх мотиви та бажання. Вдало використовуючи ці знання, можуть отримати бажане та залишитись непоміченою.

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Терези

У цих жінок завжди будуть їхні інтереси на першому місці. Тому вони будуть намагатися облаштувати своє життя так, аби чоловіки їм допомагали та у всьому сприяли. Для цього в хід підуть всі жіночі чари та харизматичність.

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Козоріг

Спочатку такі жінки можуть у всьому погоджуватися та бути дуже добрими. Але згодом, коли їм потрібно щось більше, можуть нагадати про свою доброту в попередніх рішеннях. Тому що для них принципово важливо отримати своє.

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