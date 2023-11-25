Справжньому коханню передують 7 етапів: як визначити, на якому ваш шлюб зараз

Іноді у стосунках є етап, коли здається, що любов закінчилася. Однак насправді це означає лише одне – вона ще навіть не починалася.

У стосунках найважливіші – це відданість і терпіння, які приходять тоді, коли завершується етап закоханості. Які етапи розвитку стосунків потрібно пройти, щоб дійти до справжнього кохання – читайте далі.

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Цукерково-букетний період

Це перший період будь-яких стосунків, який в середньому триває близько 18 місяців. Дуже важливо не схвалювати під час нього ніяких важливих рішень. На початку стосунків і чоловіка, і жінку накривають гормони, вони наче перебувають у стані наркотичного сп'яніння. Усе в коханій людині здається їм прекрасним.

Етап перенасичення

Завіса закоханості починає падати. Ви вже дивитеся на партнера тверезими очима й починаєте до нього звикати. Саме в цей період ваша поведінка поруч з коханою людиною стає природнішою та розкутішою. Ви більше не намагаєтеся вдавати кращу версію себе.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.

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На другому етапі ви перенасичуєтеся партнером / Фото Jasmin Wedding Photography, Pexels

Етап відрази

Це найважчий період, який настає в кожнісіньких стосунках. Партнер починає вас дратувати, і ви все частіше сваритеся. Насправді багато людей не можуть просунутися далі, і їхні стосунки завершуються на цьому етапі. Однак він абсолютно не є показником того, що треба розлучатися.

Якщо ви розлучитеся, то в нових стосунках рано чи пізно також дійдете до третього етапу. Це буде наче рівень у комп'ютерній грі, який ви ніяк не можете пройти. Тому краще запастися терпінням і прожити цей етап.

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Етап терпіння

На цьому етапі партнери стають мудрішими та розсудливішими. Сварки перестають бути такими драматичними, адже ви розумієте, що вони все одно закінчаться, а ви й далі будете разом. То ж і примирення відбувається швидше та легше.

Етап поваги

Це перший етап справжнього кохання, адже раніше його ще не було. Ви починаєте думати про власні обов'язки і про те, як зробити життя коханої людини кращим та приємнішим. Ви вже не ставите на перше місце власні бажання й перестаєте думати про те, що вам винен партнер.



На якому етапі приходить справжнє кохання / Фото Asad Photo Maldives, Pexels

Етап дружби

Саме в цей період збільшується довіра між партнерами. Ви стаєте дуже близькими один одному і перетворюєтеся на найкращих друзів. Лише після справжньої дружби приходить етап справжнього кохання.

Етап справжнього кохання

Справжнє кохання – це не те відчуття, яке раптово накриває. Аби воно виникло, вам потрібно багато працювати над собою і над стосунками. Справжнє кохання з'являється тоді, коли ви стаєте терплячим і відмовляєтеся від егоїзму.