В отношениях самое важное – это преданность и терпение, приходящие тогда, когда завершается этап влюбленности. Какие этапы развития отношений нужно пройти, чтобы дойти до настоящей любви – читайте дальше.
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Конфетно-букетный период
Это первый период любых отношений, который в среднем длится около 18 месяцев. Очень важно не принимать во время него никаких важных решений. В начале отношений и мужчину, и женщину накрывают гормоны, они как будто находятся в состоянии наркотического опьянения. Все в любимом человеке кажется им прекрасным.
Этап перенасыщения
Занавес влюбленности начинает падать. Вы уже смотрите на партнера трезвыми глазами и начинаете к нему привыкать. Именно в этот период ваше поведение рядом с любимым человеком становится более естественным и раскрепощенным. Вы больше не пытаетесь изображать лучшую версию себя.
На втором этапе вы перенасыщаетесь партнером / Фото Jasmin Wedding Photography, Pexels
Этап отвращения
Это самый тяжелый период, который наступает в каждых отношениях. Партнер начинает вас раздражать, и вы все чаще ссоритесь. На самом деле, многие люди не могут продвинуться дальше, и их отношения завершаются на этом этапе. Однако он совершенно не является показателем того, что нужно разводиться.
Если вы разведетесь, то в новых отношениях рано или поздно также дойдете до третьего этапа. Это будет как уровень в компьютерной игре, который вы никак не можете пройти. Поэтому лучше запастись терпением и прожить этот этап.
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Этап терпения
На этом этапе партнеры становятся более мудрыми и благоразумными. Ссоры перестают быть такими драматическими, ведь вы понимаете, что они все равно закончатся, а вы и дальше будете вместе. Так и примирение происходит быстрее и легче.
Этап уважения
Это первый этап настоящей любви, ведь раньше его еще не было. Вы начинаете думать о собственных обязанностях и о том, как сделать жизнь любимого человека лучше и приятнее. Вы уже не ставите во главе собственные желания и перестаете думать, что вам должен партнер.
На каком этапе приходит настоящая любовь / Фото Asad Photo Maldives, Pexels
Этап дружбы
Конкретно в этот период возрастает доверие меж партнерами. Вы становитесь очень близкими друг другу и превращаетесь в лучших друзей. Лишь после настоящей дружбы приходит этап настоящей любви.
Этап настоящей любви
Настоящая любовь – это не то внезапно накрывающее ощущение. Чтобы она возникла, вам нужно много работать над собой и над отношениями. Настоящая любовь появляется тогда, когда вы становитесь терпеливым и отказываетесь от эгоизма.