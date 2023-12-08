Трендове весілля-2024: Pinterest здивував своїм прогнозом

Весільні тренди щороку змінюються. Якщо ви наречені і плануєте весілля на 2024 рік, то ми маємо для вас новину – у цьому році в моді яскраві весілля та естетика 70-х років.

Таким прогнозом поділився популярний фотосервіс Pinterest. Багато наречених черпають натхнення та ідеї для власного весілля саме з нього. То ж на основі найпопулярніших запитів користувачів, Pinterest сформував звіт про те, яке весілля буде актуальним, стильним і трендовим у 2024 році.

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70-ті повертаються

За даними Pinterest, користувачі значно частіше почали писати у пошуку "круте весілля", "наречена 70-х", "весілля у стилі ретро". Це означає, що у 2024 році популярним буде декор, який створюватиме атмосферу 70-років. Мовиться про яскраві відтінки, дзеркальні кулі та екстравагантний одяг.

Ця тенденція впроваджується у весілля різними способами, як-от оформлення запрошень, заохочення гостей дотримуватись дрескоду 70-х років, сміливі і яскраві кольори, музика 70-х тощо,

– розповів керівник відділу глобальних тенденцій і аналізу Pinterest Сідні Стенбек.



Популярний весільний декор / Фото Hannah Baldwin

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Якщо ви вирішите наслідувати цей тренд, то ваше весілля точно буде дуже веселим. Настрій на весіллі, серед іншого, задають декорації. З такими яскравими кольорами, ноги самі потягнуть вас на танцпол.



Який весільний декор обрати у 2024 році / Фото Hannah Baldwin