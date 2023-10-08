Питання, які варто поставити своєму партнеру

Незважаючи на те, як довго ви перебуваєте у стосунках зі своїм партнером – важливо залишатися цікавим одне для одного. З'ясувати нові грані допоможе звичайне спілкування та прості питання.

Психологи визначили декілька груп і в них виділили те, про що можна запитати у своєї другої половинки. Починатися вони можуть від кумедних і переходити до більш пікантних. Робимо короткий чек.

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Запитай партнера

Першою групою психологи виділили глибокі питання. Вони радять не боятися запитувати партнера про його думки, світогляд:

які твої мрії щодо майбутнього;

що робить тебе щасливим;

як ставишся до батьківства;

який найбільший страх чи ризик, на який доводилося йти;

яким було твоє дитинство;

що таке успіх в твоєму розумінні.

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На противагу серйозним та глибоким питанням не варто забувати й про легкість. Багато чого можна навчитися у свого партнера за допомогою дотепних питань:

про яку суперздібність мрієш;

що зробиш, коли виграєш мільйон;

який улюблений фільм чи телешоу;

під яку пісню танцюєш наодинці;

що робиш перше, коли прокидаєшся зранку;

яка твоя найкраща риса.

Кокетливість – ще один спосіб відкрити партнера з іншого боку. Питання такого роду демонструють вашу закоханість:

який мій одяг тобі найбільше подобається;

коли ти вперше зрозумів/зрозуміла, що я тобі подобаюсь;

які були твої думки під час нашого першого поцілунку;

яка моя риса чи якість найкраща;

як часто думаєш про мене протягом дня;

чому тобі подобається зустрічатися зі мною.

Якщо хочете вивести ваше спілкування чи стосунки на інший рівень – запитайте про це:

що тебе збуджує;

що в мені найсексуальніше;

яка твоя улюблена поза для сексу;

нестандарте місце, де був твій секс;

яка твоя найбільша сексуальна фантазія.

Питання можуть бути способом додати більше романтики у ваші стосунки. Це чудовий спосіб розпочати розмову: