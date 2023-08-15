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Битва купальників

Найвродливіші жінки – українки. Це упевнено доводить красуня акторка Наталка Денисенко. Цього року зірці вдалося на декілька днів поїхати разом із сином до моря. Там жінка показала свій оригінальний купальник білого кольору. Особливою родзинкою стали золотаві вставки, які підтримують оригінальну форму.

На противагу білому купальнику Денисенко її колега-акторка Ксенія Мішина обирає чорний колір. На початку червня вона опублікувала яскравий знімок в Інстаграмі, де позує у чорному суцільному купальнику на широких бретелях.

Варто відзначити неперевершену фізичну форму Мішиної. Раніше зірка зазначала, що пишається тим, як виглядає зараз. Лише можемо уявити скільки праці Ксенія вклала, працюючи у спортзалах.

Вибір за чорним і у Лесі Нікітюк. Досить оригінальний костюм вона продемонструвала під час гри у настільний теніс. Образ зірки складали короткі шорти та мінімалістичний топ.

Справжній підпал у мережі завдяки своєму одягу влаштувала акторка та модель Меган Фокс. Зірка опублікувала фотосесію в лісі, де вона позує у дуже маленькому купальнику зеленого кольору. Прихильники зірки спочатку ледь могли його розгледіти.

Зелений – фаворит й у Єви Лонгорії. Днями 48-річна акторка розбурхала мережу палким фото біля басейну. Вона вразила підтягнутою фігурою у сексуальному бікіні.

А от Сальма Гаєк обрала найтрендовіший колір цього літа, зважаючи на успіх фільму "Барбі". На фоні кришталево чистої води і на чоловічій спині вона позувала в суцільному рожевому купальнику. Сонце, вода і любов – написала у своєму дописі зірка. Дійсно, що може бути краще.

До речі, подібний фасон купальника у свій час обирала й принцеса Діана. Днями з'явилася інформація, що її культовий купальник із леопардовим принтом буде перевипущений. В ньому жінка відпочивала у 90-х роках на білому човні.

Принцеса Діана у своєму культовому купальнику / Getty Images

Цікаво, що купальні костюми заздалегідь ретельно підбиралися для Діани, адже зважалося на її публічність і знімки, які могли опинитися у пресі. Вартість перевипущеного купальника попередньо складатиме більше 400 доларів.