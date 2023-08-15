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Битва купальников

Самые красивые женщины – украинки. Это уверенно доказывает красавица актриса Наталья Денисенко. В этом году звезде удалось на несколько дней уехать вместе с сыном к морю. Там женщина показала свой оригинальный купальник белого цвета. Особой изюминкой стали золотистые вставки, поддерживающие оригинальную форму.

В противоположность белому купальнику Денисенко ее коллега-актриса Ксения Мишина выбирает черный цвет. В начале июня она опубликовала яркий снимок в Инстаграмме, где позирует в черном купальнике на широких бретелях.

Следует отметить непревзойденную физическую форму Мишиной. Раньше звезда отмечала, что гордится тем, как выглядит сейчас. Только можем представить, сколько труда Ксения вложила, работая в спортзалах.

Выбирает черный и ведущая Леся Никитюк. Весьма оригинальный костюм она продемонстрировала во время игры в настольный теннис. Образ звезды составляли короткие шорты и минималистичный топ.

Настоящий поджог в сети благодаря своей одежде устроила актриса и модель Меган Фокс. Звезда опубликовала фотосессию в лесу, где она позирует в маленьком купальнике зеленого цвета. Поклонники звезды сначала едва могли его разглядеть.

Зеленый – фаворит и у Евы Лонгории. На днях 48-летняя актриса взбудоражила сеть пылким фото у бассейна. Она поразила подтянутой фигурой в сексуальном бикини.

А вот Сальма Хаек выбрала самый трендовый цвет этим летом, учитывая успех фильма "Барби". На фоне кристально чистой воды и на мужской спине она позировала в сплошном розовом купальнике. Солнце, вода и любовь – написала в своем сообщении звезда. Действительно, что может быть лучше.

Кстати, подобный фасон купальника одно время выбирала и принцесса Диана. На днях появилась информация, что культовый купальник с леопардовым принтом будет перевыпущен. В нем женщина отдыхала в 90-х годах на белой лодке.

Принцесса Диана в своем культовом купальнике / Getty Images

Интересно, что купальные костюмы заранее тщательно подбирались для Дианы, ведь учитывалась ее публичность и снимки, которые могли оказаться в прессе. Стоимость перевыпущенного купальника будет предварительно составлять более 400 долларов.