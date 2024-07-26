На щастя, українські видавництва регулярно тішать українців свіжими (щойно з друкарської "печі") ромкомами. Love 24 розповідає, які книги варто взяти з собою у відпустку.

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Які ромкоми взяти з собою у відпустку

"Поки бувай" Кейт Бромлі від "Книголав"

Історія з вайбом Риму та присмаком еспресо.

Віолетта мріє стати дизайнеркою та підкорити сферу моди. Життя заводить її у саме серце прекрасної Італії. Однак вже у перший день в Римі все летить шкареберть. Віолетта зустрічає незнайомця й ламає його ноутбук. Вона ще не знає, що це літо доведеться провести поруч з ним.



Ідеальний ромком з вайбом Рима / "Книголав"

"Краще, ніж у фільмах" Лінн Пейнтер від видавництва Vivat

Історія з неповторним шкільним вайбом й улюбленим тропом від ворогів).

Ліз Баксбаум навчається у випускному класі й мріє про Майкла, який щойно повернувся до міста. Але щоб вийти на нього, Ліз доведеться зблизитися з Весом Беннетом своїм жахливим сусідом. Несподівано він стає останнім шансом.



Романтична історія з вайбом випускного / Vivat

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" Емілі Генрі від Артбукс

Поппі й Алекс – абсолютні протилежності. Якщо вона завжди обере подорож, він обожнює почілити вдома з книжкою. Водночас доля та коледж зводять їх разом. Так починається традиція: 10 років разом їздити у тижневу відпустку.



Та одного разу Поппі й Алекс сваряться. Їхнє спілкування припиняється. Здається, що ситуацію виправить лише диво. І Поппі готова його зробити.



Ідеальна книга про відпустку / "Артбукс"

Ні на що натякаємо, але літо – також чудовий час, щоб переглянути улюблені ромкоми. Тому запрошуємо до добірки.