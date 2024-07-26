К счастью, украинские издательства регулярно радуют украинцев свежими (только что из печатной "печи") ромкомами. Love 24 рассказывает, какие книги стоит взять с собой в отпуск.
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Какие ромкомы взять с собой в отпуск
"Пока пока" Кейт Бромли от "Книголав"
История с вайбом Рима и привкусом эспрессо.
Виолетта мечтает стать дизайнером и покорить сферу моды. Жизнь заводит ее в самое сердце прекрасной Италии. Однако уже в первый день в Риме все летит кувырком. Виолетта встречает незнакомца и ломает его ноутбук. Она еще не знает, что это лето придется провести рядом с ним.
Идеальный ромком с вайбом Рима / "Книголав"
"Лучше, чем в фильмах" Линн Пейнтер от издательства Vivat
История с неповторимым школьным вайбом и любимым тропом от врагов).
Лиз Баксбаум учится в выпускном классе и мечтает о Майкле, который только что вернулся в город. Но чтобы выйти на него, Лиз придется сблизиться с Вэсом Беннетом своим ужасным соседом. Неожиданно он становится последним шансом.
Романтическая история с вайбом выпускного / Vivat
"Люди, которых мы встречаем в отпуске" Эмили Генри от Артбукс
Поппи и Алекс – абсолютные противоположности. Если она всегда выберет путешествие, он обожает почилить дома с книгой. В то же время судьба и колледж сводят их вместе. Так начинается традиция: 10 лет вместе ездить в недельный отпуск.
Но однажды Поппи и Алекс ссорятся. Их общение прекращается. Кажется, что ситуацию исправит только чудо. И Поппи готова его сделать.
Идеальная книга об отпуске / "Артбукс"
Ни на что не намекаем, но лето – также прекрасное время, чтобы посмотреть любимые ромкомы. Поэтому приглашаем к подборке.