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"Макстон-холл"

Німецька підліткова драма вийшла на Amazon Prime Video лише декілька днів тому й вже встигла вкрасти серця мільйонів глядачів. В центрі історії – Рубі та Джеймс, які навчаються у престижній школі "Макстон-холл". Джеймс – король школи, а Рубі воліє залишатися невидимкою й впевнено йти до своєї цілі – навчання в Оксфорді. Один несподіваний інцидент перевертає все з ніг на голову. Троп "від ненависті до кохання" – доволі клішований, однак іноді за ним буває дуже цікаво спостерігати.

Головні ролі у "Макстон-холлі" зіграли молоді німецькі актори Даміан Гардунг та Гаррієт Гербіґ-Маттен. В основі серіалу – трилогія "Врятуй мене", "Врятуй себе" та "Врятуй нас" від Мони Кастен. Українською книги вийшли у видавництві Bookchef.



Історія Рубі та Джеймса змусить понервуватися / Кадр з фільму

"Думка про тебе"

Новий ромком з Енн Гетевей (королевою жанру) та Ніколасом Голіциним телепортує глядачів у вир романтичних подій з вайбом "все складно". За сюжетом, Солен після розлучення з чоловіком сама виховує доньку. Коли дівчинка хоче піти на концерт популярного бой-бенду August Moon, Солен не залишається нічого іншого, окрім як скласти їй компанію. Вона ще не знає, що зустріне там кохання життя – 24-річного Гейса Кемпбелла.

Варто зауважити, що "Думку про тебе" зняли на основі роману Робінн Лі. Подейкують, що для своєї історії вона надихалася історією Гаррі Стайлза та Олівії Вайлд.



Глядачі вже оцінили тандем Гетевей та Голіцина / Кадр з фільму

Люблю тебе ненавидіти

Вже у перші тижні в прокаті цей ромком став справжньою тікток-сенсацією. Глядачі зауважували, що він ніби телепортує у 2000-ні, коли створювали класику жанру. Головні ролі зіграли Сідні Свіні та Ґлен Павелл. А зйомки відбулися в Австралії: повір, кожен кадр змусить тебе гуглити квитки до Сіднея.

Головні герої – Бі та Бен – зустрілися та, здається, закохалися, а тоді самі ж зруйнували все. Однак доля дала їм другий й відправила на інший континент. Там вони мають остаточно вирішити, що вони хочуть найбільше: любити, ненавидіти або любити ненавидіти.



Історія Бі та Бена вкраде твої нервові клітини / Кадр з фільму

Бажаємо приємного перегляду й чекаємо нових класних романтичних історій. 2024, не підведи.