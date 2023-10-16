1. "Мені треба з тобою поговорити"

Переважна більшість чоловіків сприймають цю фразу з острахом. Вони думають, що втрапили в халепу й починають переживати. Насправді жінки починають розмову цими словами, коли якась ситуація є для них складною, і вони хочуть з вами порадитися. У цей момент важливо підтримати свою кохану й бути поруч. Це лише зміцнить ваші стосунки.

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2. "Я просто хочу класно провести час"

Коли цю фразу використовує жінка, то переважно це означає, що вона налаштоване на дружнє спілкування, а розраховувати на щось більше не варто. Водночас, коли ви чуєте такі слова від чоловіка, то, найімовірніше, він натякає на випадковий секс. Чоловіки говорять таку фразу, коли не налаштовані на серйозні стосунки.

3. "Я в порядку"

Сприймати цю фразу від жінки буквально – не варто. Є велика ймовірність, що все навпаки й вона якраз не в порядку. Переважно жінки говорять такі слова, коли їх щось турбує, але вони ще не готові про це говорити.

Чоловіки говорять "Я в порядку", коли з ними дійсно все гаразд. До речі, від жінок вони часто також сприймають ці слова за чисту монету й не підозрюють, що за цим може приховуватися якась проблема.



Коли чоловіки та жінки говорять, що з ними все в порядку / Фото Michael Easterling / Unsplash

4. "Я не хочу про це говорити"

У більшості випадків жінки використовують цю фразу, коли розсерджені або засмучені й відчувають, що от-от можуть зірватися на крик або плач. Тобто ці слова означають бажання утримати певну емоційну дистанцію від чоловіка.

У випадку з чоловіками такі слова означають, що ця тема їм не цікава і вони не хочуть продовжувати про це розмову.

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5. "Я не знаю"

Жінки говорять "Я не знаю", коли не впевнені в чомусь і їм потрібно більше часу для того, щоб зібрати інформацію та схвалити рішення. Водночас від чоловіків ці слова можна сприйняти, як відсутність інтересу. Тобто відповіді на питання у них нема і думати над нею вони не хочуть.



Що означають певні фрази від чоловіків та жінок / Фото John Schnobrich / Unsplash

6. "Дай мені спокій"

У багатьох випадках чоловіки говорять ці слова, коли залучені до якоїсь діяльності і не хочуть говорити про щось інше. Вони дають зрозуміти, що не хочуть, аби їхню увагу відривали в цей момент. Водночас, якщо таку фразу говорить жінка, то вона може бути ображеною й таким способом хоче відштовхнути свого партнера.

7. "Роби, як хочеш"

У жінок це означає, що вони повністю вам довіряють і дозволяють самостійно схвалювати рішення. Водночас чоловіки сприймають ці слова від жінок як байдужість.

Зверніть увагу! Усі пари та люди унікальні, тому сприймати певні фрази кожен може по-різному. Якщо ви перебуваєте зі своїм партнером у стосунках тривалий час, то, найімовірніше, вже навчилися спілкуватися так, щоб правильно розуміти один одного.