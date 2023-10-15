1. Вам дійсно подобаються відмінності між вами

На початку стосунків буває, що протилежності притягуються. Вам може бути весело й цікаво разом на перших побаченнях, однак згодом з'ясовується, що ви надто різні з цією людиною.

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До прикладу, ви любите подорожувати кілька разів на рік, а ваш партнер чи партнерка – трудоголік, який мало відпочиває. Ви повинні зрозуміти, чи не заважатимуть вашим стосункам ці відмінності через 10 – 15 років. Якщо ж ви вважаєте, що вдало доповнюєте один одного, то все гаразд.

2. З цією людиною ви можете бути собою

На початку стосунків багато людей намагаються показувати лише свою кращу сторону. Свіжий манікюр, ідеальний макіяж та укладка – це про букетно-цукерковий період. Чи зможете ви бути з вашим обранцем втомленою, роздратованою та просто собою? Те саме стосується й чоловіків: чи комфортно вам біля цієї жінки бути щирим?

Якщо ви не уявляєте собі цього, то, найімовірніше, перебуваєте на неправильному шляху.

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3. Поруч з партнером ви стаєте кращими

Якщо цей чоловік або жінка мотивують вас бути кращими й розкривають нові ваші можливості, то це хороший знак. Іноді ми й самі не знаємо, що здатні на якісь речі, поки кохана людина не змотивує нас до цього.



Як зрозуміти, що ви обрали правильно партнера / Фото Everton Vila / Unsplash

4. Ви одна команда

Ви проводите багато часу разом: ходите в кіно, в ресторани, багато смієтесь, можете поїхати на вихідні в гори, або просто провести весь день за переглядом серіалів. Тобто ви чудово проводите час разом – як друзі. Ви не можете навіть уявити собі розлуку з цією людиною, адже вона не лише ваша друга половинка, а й найкращий друг.

5. Ви радієте успіхам один одного

Деякі пари важко переживають кар'єрні чи фінансові досягнення один одного. Однак ідеальний партнер щиро радіє усім вашим успіхам й з гордістю та захопленням розповідає про них друзям та родичам.

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6. Ви турбуєтеся один про одного

Вам приємно піклуватися про вашого партнера чи партнерку: приготувати вранці каву, підвести автомобілем з роботи, дати довше поспати. Ви не докладаєте до цього якихось надзвичайних зусиль, а робите це, бо хочете, щоб іншій людині було добре.



Про справді "свого" партнера вам хочеться дбати / Фото Andrew Welch / Unsplash

7. Ви не плануєте виправляти свого партнера

Якщо є якась річ, яка вам страшенно не подобається в іншій людині на початку стосунків, то не варто думати, що у майбутньому ви зможете це змінити. Це – ілюзія.

8. Між вами є довіра

Ваш ідеальний партнер має бути першим, з ким вам захочеться поділитися якимись новинами, душевними переживаннями або страхами. При цьому це зовсім не означає, що ви повинні розповідати один одному геть усе.

9. У вас нормальні стосунки з друзями та родичами партнера

Тут є важливий акцент саме на слові "нормальні". Ваші стосунки з друзями та родичами необов'язково мусять бути дуже близькими. Однак вони повинні бути здоровими та комфортними й не порушувати особистих кордонів вашої пари. Важливо розуміти, що ці люди нікуди не подінуться з життя вашого партнера і буде краще, якщо комунікація у вас складеться добре.

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10. Ви маєте однакові погляди на виховання дітей

Варто обговорити, чи хочете ви взагалі дітей. Коли? Скільки? Можливо, зараз ви про це зовсім не думаєте, але рано чи пізно ця тема обов'язково вирине на поверхню. Ви можете все життя мріяти про 3 дітей, а ваш чоловік взагалі не бачить себе у ролі батька. Тому, аби не було несподіванок чи розчарувань, варто обговорити це заздалегідь.

11. У вас є спільні плани на майбутнє

Вам добре разом і ви будуєте спільні плани на майбутнє життя. Деталі не важливі, головне, що це надихає та мотивує вас обох.

Зауважимо, усі ми унікальні, то ж ознаки "ідеального партнера" для кожної людини можуть бути різними. Те, що ідеальне для когось, необов'язково буде найкращим для вас. Тому перш за все радимо прислухайтеся до власних почуттів.