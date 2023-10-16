1. "Мне нужно с тобой поговорить"

Подавляющее большинство мужчин воспринимают эту фразу со страхом. Они думают, что попали в беду и начинают переживать. На самом деле женщины начинают разговор этими словами, когда какая-то ситуация для них сложна, и они хотят с вами посоветоваться. В этот момент важно поддержать свою любимую и быть рядом. Это только укрепит ваши отношения.

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2. "Я просто хочу классно провести время"

Когда эту фразу использует женщина, то в основном это означает, что она настроена на дружеское общение, а рассчитывать на больше не стоит. В то же время, когда вы слышите такие слова от мужчины, то, скорее всего, он намекает на случайный секс. Мужчины говорят такую фразу, когда не настроены на серьезные отношения.

3. "Я в порядке"

Воспринимать эту фразу от женщины буквально – не стоит. Есть большая вероятность, что все наоборот, и она как раз не в порядке. В основном женщины говорят такие слова, когда их что-то беспокоит, но они еще не готовы об этом говорить.

Мужчины говорят "Я в порядке", когда с ними действительно все хорошо. Кстати, от женщин они часто воспринимают эти слова за чистую монету и не подозревают, что за этим может скрываться какая-то проблема.



Когда мужчины и женщины говорят, что с ними все в порядке / Фото Michael Easterling / Unsplash

4. "Я не хочу об этом говорить"

В большинстве случаев женщины используют эту фразу, когда рассержены или расстроены и чувствуют, что вот-вот могут сорваться на крик или плач. То есть, эти слова означают желание удержать определенную эмоциональную дистанцию от мужчины.

В случае с мужчинами такие слова означают, что эта тема им не интересна, и они не хотят продолжать об этом разговор.

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5. "Я не знаю"

Женщины говорят "Я не знаю", когда не уверены в чем-то, и им нужно больше времени для того, чтобы собрать информацию и одобрить решение. В то же время, от мужчин эти слова можно воспринять как отсутствие интереса. То есть ответа на вопросы у них нет и думать над ним они не хотят.



Что означают определенные фразы от мужчин и женщин / Фото John Schnobrich / Unsplash

6. "Оставь меня в покое"

Во многих случаях мужчины говорят эти слова, когда вовлечены в какую-то деятельность и не хотят говорить о чем-то другом. Они дают понять, что не хотят, чтобы их внимание отрывали в этот момент. В то же время, если такую фразу говорит женщина, она может быть обижена и таким способом хочет оттолкнуть своего партнера.

7. "Делай, как хочешь"

У женщин это означает, что они полностью доверяют вам и позволяют самостоятельно одобрять решения. В то же время мужчины воспринимают эти слова от женщин как безразличие.

Обратите внимание! Все пары и люди уникальны, поэтому воспринимать некоторые фразы каждый может по-разному. Если вы находитесь со своим партнером в отношениях длительное время, то, вероятнее всего, уже научились общаться так, чтобы правильно понимать друг друга.