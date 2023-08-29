Які знаки зодіаку серед чоловіків найгірше цілуються

Не всі чоловіки добре цілуються. Втім, астрологи переконані, що це також залежить від знаку зодіаку.

Так-от, найгірше цілуються чоловіки, народжені під знаком Діви та Козорога. Чому саме вони, пише 24 Канал.

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Діва

Представники цього знаку зодіаку здебільшого перфекціоністи. Окрім того, намагаються спланувати абсолютно все. Втім, забувають, що інколи краще віддатися почуттям.

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Козоріг

Так, Козороги найгірше цілуються. Проте лише тоді, коли не мають справжніх почуттів до партнера. Ці чоловіки стримані. Переважно їм не до вподоби цілуватися на людях.

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