Як же цілуються усі знаки зодіаку, хто робить це найкраще, а хто – навпаки, розповідає 24 Канал.

А ви знали? Які знаки зодіаку найчастіше сексуально фантазують

Овен

Запальні та пристрасні Овни відмінно цілуються. Вони знають, як вразити партнера та розпалити вогонь за допомогою лише дотику губ. Овни обожнюють затяжні поцілунки.

Гороскоп для Овнів

Телець

Народжені під цим сузір'ям віддають перевагу цілуватися довго і пристрасно. Водночас Тельці роблять це дуже приємно та м'яко. Тож ніякого дискомфорту, а лише насолода.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Ці люди люблять просто цілувати в щічку або губи. Нерідко вкладають у це вдячність. Проте не вирізняються пристрастю під час процесу.

Гороскоп для Близнюків

Рак

Напевно вже всім відомо, що Раки чуттєві. Вони обожнюють цілуватися, однак, не готові робити це 24/7. Через поцілунок ці люди проявляють свої найщиріші почуття. Вони обожнюють віддаватися пристрасті, особливо в інтимній обстановці.

Гороскоп для Раків

Лев

Цей знак зодіаку серед тих, хто найкраще цілується. Леви можуть приємно здивувати своїми вміннями, адже у всьому прагнуть бути лідерами.

Гороскоп для Левів

Діва

Ці люди прискіпливі у виборі партнера. Поцілунок може бути для них не лише проявом почуттів, а й "розсадником бактерій". Діви не люблять робити це на людях. Окрім того, нерідко намагаються добре все спланувати.

Гороскоп для Дів

Терези

Як відомо, представники цього знаку завжди шукають баланс та гармонію. Тож у поцілунках прагнуть, щоб коханій людині було комфортно та приємно. Однак, дехто з Терезів готовий цілуватися скрізь.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Цей знак зодіаку обожнює проявляти свій характер, звичайно ж, і в поцілунках. Скорпіони пристрасні, знають, чого хочуть, і як приємно вразити партнера. Здебільшого поцілунок для них має сексуальний контекст.

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Через поцілунок Стрільці хочуть виразити своє ставлення. Якщо вони кохають, готові робити це часто та багато. Поцілунки Стрільців палкі та дуже приємні.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Народжені під цим сузір'ям погано цілуються. Щоправда, лише тоді, коли не відчувають справжнього кохання та сильного емоційного зв'язку. Представники цього знаку стримані, тож здебільшого не бажають цілуватися на публіці.

Гороскоп для Козорогів

Водолій

Водолії обожнюють цілуватися з коханою людиною. Вони роблять це легко та водночас пристрасно. Ці люди віддаються почуттям на повну та люблять експериментувати.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Для цього знаку важлива тактильність. Риби люблять, коли їх цілують. Самі ж у процесі віддаються пристрасті, однак, роблять це легко та невимушено.

Гороскоп для Риб