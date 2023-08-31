Фахівці виділили 10 аспектів, за якими можна визначити чи не кохаєте ви раптом. Перегляньте цей список прямо зараз!

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Ознаки кохання

Відчуття закоханості і безпосередньо кохання різняться. Це відчутно і в поведінці людини.

1. Жага до пригод. Недарма кажуть, що кохання окриляє і надихає на нові звершення. Не винятком є пригоди і нові враження. Якщо раптом вам захотілося проїхатися центром міста на масивному байку або більше того – стрибнути з парашутом, це може бути ознакою кохання.

2. Цікавість до партнера. Раніше ваше життя було сповнене особистими турботами та клопотами, а зараз на першому місці ваш партнер: вам цікаво дізнатися більше про його життя, провести час разом у романтичному місці, розділити турботи – це не що інше, як кохання.

3. Ідеї для побачень. Помітили за собою, що придивляєтеся до цікавих закладів у місті чи увечері обираєте якусь нову романтичну комедію – таким чином ви розробляєте сценарій для побачення з партнером. Такі дії також можуть свідчити про виникнення нового почуття.

Коли ви кохаєте, вам хочеться більше часу проводити з партнером / unsplash.com

4. Лише партнер. Раніше вас оточували сотні людей, але тепер ви помічаєте лише одну персону біля себе. Вам здається, що ви знайшли того чи ту саму єдину – це кохання.

5. Фізична близькість. Коли ви кохаєте людину, вам постійно хочеться бути разом, мати тілесний контакт. Навіть інтимні стосунки можуть перерости у такий собі марафон. Якщо ви помітили, що отримуєте більшу насолоду і задоволення від сексу (чого не було раніше) – це теж ознака того самого кохання.

6. Ніжність та позитив. Поцілунки, обійми, дотики – це ніжність, яку ви щораз хочете проявляти по відношенню до свого партнера. Або дія гормону окситоцину чи як його ще називають "гормон кохання". Ваші думки про майбутнє сповнене лише позитивом, а себе ви відчуваєте непереможним у боротьбі з будь-якими проблемами і цілеспрямованим. Якщо є такі відчуття, вітаємо – ви кохаєте.

У коханні ви не помічаєте проблем / unsplash.com

7. Залежність від гаджетів. Тут мовиться не про класичну спорідненість з вашим телефоном вдень і вночі. Кохання – коли увесь час перевіряєте нові повідомлення від партнера, слідкуєте чи доставлена відповідь і аналізуєте слова та кожен розділовий знак у текстовому повідомленні.

8. Усмішка та любов. Протягом дня кожну людину переповнюють різні емоції. Але та, що кохає, буде увесь час тримати на своєму обличчі усмішку. При цьому в животі відчувати тих самих метеликів. А всі оточуючі навколо здаватимуться найкращими з людей.

9. Безпека. З коханим партнером є відчуття повної безпеки. Якщо ви повністю можете довіритися у своїх почуттях, проблемах і, власне, відчуваєте твердий ґрунт під ногами, коли він чи вона поруч, – це теж ознака кохання.

10. Три важливих слова. У період кохання присутня віра, що це триватиме вічно. Думки сповнені оптимізму і бажання сказати "я тебе кохаю". Перед тим, як остаточно визнати для себе, що ви кохаєте і сказати про це партнеру – дайте собі відповідь на декілька питань. Яка ваша мотивація? Якою може бути реакція? Що буде у разі негативної відповіді? Як діятимете далі?

Усі поради є винятково індивідуальними. Краще спробувати і перевірити, що стосується безпосередньо вас і покладатися на власні відчуття.