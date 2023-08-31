Специалисты выделили 10 аспектов, по которым можно определить любите ли вы на самом деле. Просмотрите этот список прямо сейчас!

Смотрите также Одиночество в отношениях: 6 советов, как преодолеть это чувство

Признаки любви

Чувства влюбленности и любви отличаются. Это ощутимо и в поведении человека.

1. Жажда приключений. Недаром говорят, что любовь окрыляет и вдохновляет на новые свершения. Не исключением есть приключения и новые впечатления. Если вдруг вам захотелось проехаться по центру города на массивном байке или более того – прыгнуть с парашютом, это может быть признаком любви.

2. Интерес к партнеру. Раньше ваша жизнь была полна личными заботами, а сейчас на первом месте ваш партнер: вам интересно узнать больше о его жизни, провести время вместе в романтическом месте, разделить заботы – это не что иное, как любовь.

3. Идеи для свиданий. Заметили за собой, что присматриваетесь к интересным заведениям в городе или вечером выбираете какую-нибудь новую романтическую комедию – таким образом вы разрабатываете сценарий для свидания с партнером. Такие действия могут свидетельствовать о появлении нового чувства.

Когда вы любите, вам хочется больше времени проводить с партнером / unsplash.com

4. Только партнер. Раньше вас окружали сотни людей, но теперь вы замечаете только одну особу возле себя. Вам кажется, что вы нашли того или ту единственную – это любовь.

5. Физическая близость. Когда вы любите человека, вам постоянно хочется быть вместе, иметь телесный контакт. Даже интимные отношения могут перерасти в некий марафон. Если вы заметили, что получаете большее наслаждение и удовольствие от секса (чего не было раньше) – это тоже признак той же любви.

6. Нежность и позитив. Поцелуи, объятия, прикосновения – это нежность, которую вы каждый раз хотите проявлять по отношению к своему партнеру. Или действие гормона окситоцина и как его называют "гормон любви". Ваши мысли о будущем полны только позитива, а себя вы чувствуете непобедимым в борьбе с любыми проблемами и целеустремленным. Если есть такие ощущения, поздравляем – вы любите.

В любви вы не замечаете проблем / unsplash.com

7. Зависимость от гаджетов. Здесь говорится не о классическом родстве с вашим телефоном днем и ночью. Любовь – когда все время проверяете новые сообщения от партнера, следите доставлен ли ответ, анализируете слова и каждый знак препинания в текстовом сообщении.

8. Улыбка и любовь. В течение дня каждый человек переполняется разными эмоциями. Но тот, кто любит, будет все время держать на своем лице улыбку. При этом в животе ощущать тех же бабочек. А все окружающие вокруг будут казаться лучшими из людей.

9. Безопасность. С любимым партнером есть чувство полной безопасности. Если вы полностью можете довериться в своих чувствах, проблемах и, собственно, чувствуете твердую почву под ногами, когда он или она рядом – это тоже признак любви.

10. Три важных слова. В период любви присутствует вера, что это будет продолжаться вечно. Мысли полны оптимизма и желанием сказать "я тебя люблю". Перед тем, как окончательно признать для себя, что вы любите и сказать об этом партнеру – ответьте на несколько вопросов. Какова ваша мотивация? Какая может быть реакция? Что будет в случае отрицательного ответа? Как будете действовать дальше?

Все советы исключительно индивидуальны. Лучше попробовать и проверить, что касается непосредственно вас и полагаться на собственные ощущения.