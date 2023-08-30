Ставити крапку у стосунках в такому випадку не варто. Фахівці поділилися 6 дієвими порадами, як подолати відчуття самотності у стосунках.

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Як подолати самотність

Люди можуть почуватися самотніми у стосунках, оскільки не можуть бути собою, вважають фахівці. Самотність – своєрідна емоційна та психічна ізоляція. Приховування справжніх почуттів, симпатій, втрата зв'язку із партнером – безпосередні натяки на цю проблему.

Відчуття самотності може бути пов'язане з тим, що ви перебуваєте не з тією людино. Або навпаки – боїтеся впустити коханого чи кохану занадто далеко у своє життя. Ви не наважуєтеся відкритися і показати свою справжність.

Не бійтеся бути собою / Pexeles

Є декілька порад, як подолати це відчуття.

1. Бути собою. Чим більше ви відкриєтеся оточуючим і будете собою, тим міцнішими будуть ваші стосунки. Не бійтеся показати свою вразливість – підтримка партнера лише допоможе взаєминам.

2. Враховуйте ризики. Щоб показати свою справжність, треба ризикнути. Не завжди можна вгадати чи підтримає партнер у необхідний момент і чи справиться з вашими емоціями. Але ризикнувши проявити себе, ви боретеся із відчуттям самотності у стосунках.

3. Визначте свою самооцінку. Чесно і відверто поговоріть самі з собою. Задайте прямі питання: чому ви відчуваєте самотність. Тут найкраще можуть допомогти медитації та довгі прогулянки на свіжому повітрі, аби впорядкувати свої думки.

Відверто поговоріть із собою / Pexeles

4. Говоріть. У відчутті самотності не варто звинувачувати партнера. Він також не може здогадатися і про причини вашого стану. Тому почніть з лагідних прохань про те, що вам потрібно. Коли партнер розуміє ваші потреби, то таким чином легше вас втішити.

5. Не пливіть за течією. Ця порада більше доповнює попередню – навчіться висловлювати свої думки. Пари, які довгий час у стосунках, пливуть за своєю емоційною течією. Спілкуйтеся з партнером про те, що бентежить.

6. Слухайте. Навчившись говорити, не забувайте і про вміння слухати. Так, важливо бути чесним та відвертим у стосунках, але таким чином не боятися почути цю відвертість від партнера. Разом переживаючи певні емоції, ви ніколи вже не почуватиметеся на самоті.