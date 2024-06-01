Віталій Курсік – сексолог і лайф коуч – розповів, як визначити, що чоловік справді закохався. На це можуть вказувати 8 причин.
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Які причини вказують, що чоловік – закохався
- Він піклується про вас. Це може проявлятися у деталях й іноді навіть передає куті меду. Наприклад, ви лише кашлянули, а він вже пропонує викликати швидку або записатися до найкращого лікаря.
- Він раптом почав стежити за модою. Навіть якщо раніше був до неї абсолютно байдужим.
- Він ділиться дуже особливими деталями про своє життя. Навіть тими, які, можливо, й не надто хотілося б чути.
- Він готовий захищати вас у будь-якій ситуації та за будь-яких обставин. Чи то у темному провулку від невідомих, чи від комара у вашій спальні.
- Він слухає все, що ви розповідаєте. Навіть якщо це переказ третього сезону "Щоденників вампіра".
- Він робить милі подарунки. Навіть ті, які ви не очікуєте отримати.
- Він планує з вами майбутнє й говорить про це. Готовий навіть обирати штори для майбутньої оселі.
- Він підтримує вас. Навіть коли дуже зайнятий, або на годиннику – 03:00.