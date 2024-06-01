Виталий Курсик – сексолог и лайф коуч – рассказал, как определить, что мужчина действительно влюбился. На это могут указывать 8 причин.
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Какие причины указывают, что мужчина – влюбился
- Он заботится о вас. Это может проявляться в деталях и иногда даже передает куте меда. Например, вы только кашлянули, а он уже предлагает вызвать скорую или записаться к лучшему врачу.
- Он вдруг начал следить за модой. Даже если раньше был к ней абсолютно равнодушным.
- Он делится очень особенными деталями о своей жизни. Даже теми, которые, возможно, и не слишком хотелось бы слышать.
- Он готов защищать вас в любой ситуации и при любых обстоятельствах. То ли в темном переулке от неизвестных, или от комара в вашей спальне.
- Он слушает все, что вы рассказываете. Даже если это пересказ третьего сезона "Дневников вампира".
- Он делает милые подарки. Даже те, которые вы не ожидаете получить.
- Он планирует с вами будущее и говорит об этом. Готов даже выбирать шторы для будущего дома.
- Он поддерживает вас. Даже когда очень занят, или на часах – 03:00.