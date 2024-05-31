Три привычки счастливых пар выделил Марк Треверс – американский психолог и доктор философии. Он отметил, что когда люди говорят об успешных отношениях, обычно, говорится об одних и тех же ключевых ингредиентах счастья.
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Общение считается краеугольным камнем любых отношений, при этом подчеркивается необходимость открытого диалога и активного слушания. Секс часто обсуждается с точки зрения его частоты и качества, что рассматривается как барометр здоровья отношений,
– подчеркнул Треверс.
Кроме того, он отметил, что клей для партнеров – доверие. Именно оно позволяет чувствовать безопасность и стабильность. В то же время, по словам Треверса, стоит осознавать, что отношения – многогранны. Они требуют гораздо больше, чем определенные фундаментальные элементы.
Какие 3 привычки сделают отношения счастливыми
- Игривость. Она может ошибочно показаться легкомыслием. Однако в результате играет решающую роль в поддержании радостного и устойчивого партнерства.
- Ритуалы и традиции. В частности, говорится о совместных праздниках и маленьких традициях, понятных только двоим.
- Благодарность. Многочисленные исследования показывают, что благодарность очень положительно влияет на отношения. Она помогает каждому из партнеров понять собственную ценность в отношениях.