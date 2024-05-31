Три привычки счастливых пар выделил Марк Треверс – американский психолог и доктор философии. Он отметил, что когда люди говорят об успешных отношениях, обычно, говорится об одних и тех же ключевых ингредиентах счастья.

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Общение считается краеугольным камнем любых отношений, при этом подчеркивается необходимость открытого диалога и активного слушания. Секс часто обсуждается с точки зрения его частоты и качества, что рассматривается как барометр здоровья отношений,

– подчеркнул Треверс.

Кроме того, он отметил, что клей для партнеров – доверие. Именно оно позволяет чувствовать безопасность и стабильность. В то же время, по словам Треверса, стоит осознавать, что отношения – многогранны. Они требуют гораздо больше, чем определенные фундаментальные элементы.

Какие 3 привычки сделают отношения счастливыми