Три звички щасливих пар виділив Марк Треверс – американський психолог і доктор філософії. Він наголосив, що коли люди говорять про успішні стосунки, зазвичай, мовиться про одні й самі ключові інгредієнти щастя.

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Спілкування вважається наріжним каменем будь-яких стосунків, при цьому підкреслюється необхідність відкритого діалогу та активного слухання. Секс часто обговорюється з погляду його частоти і якості, що розглядається як барометр здоров'я стосунків,

– наголосив Треверс.

Окрім того, він наголосив, що клей для партнерів – довіра. Саме вона дозволяє відчувати безпеку та стабільність. Водночас, за словами Треверса, варто усвідомлювати, що стосунки – багатогранні. Вони вимагають набагато більше, аніж певні фундаментальні елементи.

Які 3 звички зроблять стосунки щасливими