7 ознак, що чоловік не хоче серйозних стосунків з вами: є навіть кодове слово

Дуже важливо зрозуміти, що чоловік не налаштований на серйозні стосунки, аби не будувати ілюзій щодо нього. Щоб з'ясувати справжні мотиви чоловіка, потрібно тверезо проаналізувати його дії та висловлювання.

Експертка зі знайомств з Нью-Йорка Сара Лорен вирішила застерегти жінок від невдалих стосунків. У своєму тіктоці вона виокремила 7 ознак, які говорять про незацікавленість чоловіка. Багато жінок у коментарях підтвердили її слова.

Читайте також Як уникнути сварок через гроші: 4 дієві поради для закоханих пар

Він пише лише вночі або на вихідних

Якщо чоловік пише вам лише на вихідних або вночі – це сигнал, що він не зацікавлений у стосунках. Адже він не шукає час вдень, аби поцікавитися вашими справами. Він згадує про вас лише тоді, коли не зайнятий нічим іншим і в принципі не має ніяких інших справ.

Він каже, що не любить писати текстові повідомлення

Чоловік, який дійсно зацікавлений у побаченні з вами, одразу відповідатиме на ваші повідомлення навіть, якщо й не дуже любить це робити.

Будь-який хлопець знайде час, щоб написати вам повідомлення, якщо захоче бути з вами. Крім того, він може подзвонити,

– зазначила Сара Лорен.

Ви зустрічаєтеся лише в спальні

Якщо ви не ходите на романтичні побачення, а зустрічаєтеся виключно у нього в спальні, щоб зайнятися сексом, то це ще одна ознака незацікавленості чоловіка у стосунках. Партнер, який хоче мати з вами романтичні стосунки, обов'язково познайомить вас з друзями та буде водити на цікаві побачення.



Як зрозуміти, що чоловік не зацікавлений у серйозних стосунках / Фото Khoa Võ, Pexels

Він дуже стриманий

Відсутність проявів ніжності у публічних місцях може бути тривожним дзвіночком. Так, декому дійсно некомфортно проявляти свої почуття на людях, і це нормально. Однак, якщо чоловік взагалі ніяк з вами не взаємодіє, не обіймає, не бере руку, узагалі не торкається – це причина задуматися.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.

Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Він не ділиться хорошими новинами

Важливими новинами з життя та найбільшими досягненнями усі завжди діляться з найближчими людьми. Якщо про якісь новини з життя чоловіка ви дізнаєтеся не від нього, а, наприклад, з соціальних мереж, значить він не планує будувати своє майбутнє з вами.

Цікаво Неймовірний сюрприз: наречена шокувала бабусю, коли одягнула на весілля її сукню

Йому не подобаються ваші публікації у соцмережах

Чоловік, якому ви дійсно подобаєтеся і який хоче серйозних стосунків, зазвичай активно реагує на ваші соціальні мережі: ставить лайки, надсилає реакції на історії. Якщо ж чоловік взагалі за вами не стежить, то є ймовірність, що він не зацікавлений.

Він постійно дратується на вас

Якщо ви помічаєте, що чоловік часто у вас розчаровується або є надто дратівливим, то експертка зі знайомств радить не витрачати на нього свій час.



Не витрачайте час на партнера, який насправді не зацікавлений у стосунках / Фото Rene Asmussen, Pexels

Кодове слово

Сара Лорен вважає, що є кодове слово, яке означає, що чоловік точно не планує серйозних стосунків з вами. Мовиться про постійне використання фрази "я зайнятий". Це означає, що він не шукає способу, аби зустрітися з вами, і навіть не намагається це зробити.