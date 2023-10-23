Як змусити себе піти на побачення? Однією з перших порад, яку дають експерти, – перетворити це на гру. Ставтеся до партнера на побаченні не як до потенційного чоловіка чи дружини на все життя. Визначте ціль зустрічі: чи це буде проста кава чи вона матиме своє продовження. Про інші аспекти – далі у матеріалі.

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Поради для побачень

Обирайте протилежність. Однією з переваг додатків для знайомства є фільтр, за яким можна обрати спільні інтереси. Але кожна нова зустріч з один і тим самим типом партнерів може і справді відбити бажання йти на нове побачення. Тому відкиньте фільтри і знайдіть абсолютну протилежність собі.

Зверніться до астрології. Є люди, які вірять у сумісність за знаком зодіаку. Визначте, хто найбільше вам не підходить, якщо ви все ж наважитися на цю гру з побаченням. Це внесе різноманіття у спілкування.

Нові місця. Якщо ви давно збиралися кудись піти, побачити щось нове – побачення найкращий тому привід. Натякніть партнеру перед зустріччю. Принаймні, якщо спілкування геть не буде цікавим, ви таким чином зможете його пом'якшити.

Будьте плюсом. У продовження попередньої поради, можна шукати тих, хто дійсно має спільні з вами вподобання. Можливо, ви давно хотіли відвідати якусь виставу, але жодному з ваших друзів вона не до душі? Тоді час знайти нового партнера. Таке побачення буде удвічі корисним в емоційному плані.

Але зверніть увагу: якщо ви справді не хочете йти на побачення, ви можете відмовитися від зустрічі. Орієнтуйтеся на власні відчуття і розумійте, що насправді принесе вам задоволення.