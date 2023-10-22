Серед них ті, що можуть вказувати лише про наміри щодо невірності. Та один очевидний про те, що зрада уже відбулася.

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7 ознак невірності партнера

Гаджети. В епоху цифрових технологій чи не вся приватна інформація про людину може міститися у смартфоні. Якщо партнер раптово починає захищати свій телефон чи комп'ютер, змінює паролі, перевертає мобільний лицьовою стороною вниз – це може викликати занепокоєння. Звісно, кожен має право на приватність, але якщо це виникло раптово, то варто звернути увагу.

Зв'язок. У деяких випадках зрада – це не лише фізичний акт. Стосунки будуються на емоційних зв'язках. Якщо партнер починає віддалятися, уникає глибоких розмов, все менше розповідає про повсякденні речі – це може свідчити про його емоційну відданість комусь іншому. Це може проявлятися в уникненні зорового контакту, байдужості, забуванні важливих дат.

Захист. Чесність є однією з основних цеглинок стосунків. Зверніть увагу на поведінку партнера – якщо він більш агресивно реагує на прості питання, починає захищатися, змінює якісь деталі у своїх розповідях на одну й ту саму тему – це може бути тривожним дзвіночком.

Секс. Це ще одна цеглинка стосунків. Раптове зниження прихильності, зменшення фізичної близькості, небажання мати інтимні стосунки – все це може викликати занепокоєння. Однак тут варто розглянути і врахувати фактор стресу, проблем зі здоров'ям або депресію.

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Робота. Якщо партнер раптово починає працювати до пізнього вечора, у нього з'являються неочікувані відрядження – це може вказувати на появу третього у стосунках. Але зверніть увагу як саме він пояснює раптові зміни: чи має чітку відповідь на ваші питання і чи вони збігаються з часом, чи, можливо, у нього і справді з'явився новий робочий проєкт. Цей аспект потребує аналізу.

Витрати. Часто у пар є спільний рахунок і через повідомлення, які щоразу надходять з банку про зняття коштів, можна відстежити витрати партнера. Звісно, незрозумілі раптові списання з рахунку можуть бути використані для романтичного сюрпризу. Але якщо з часом ви його так і не отримали – варто поговорити про такі витрати.

Провина. Однією з ознак того, що партнер зрадив, є раптова поява провини, яка може проявлятися різними способами: увага, надмірна турбота, несподівані подарунки, компліменти, ніжність. Ця надмірна компенсація може бути спробою послабити особисту провину або відволікти вас від будь-яких підозр, які у вас можуть виникнути.