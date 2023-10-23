Как заставить себя пойти на свидание? Одним из первых советов, который дают эксперты, – превратить это в игру. Относитесь к партнеру на свидании не как к потенциальному мужу или жене на всю жизнь. Определите цель встречи: будет ли это простой кофе или у него будет свое продолжение. О других аспектах – далее в материале.

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Советы для свиданий

Выбирайте противоположность. Одним из преимуществ приложений для знакомства является фильтр, по которому можно выбрать общие интересы. Но каждая новая встреча с одним и тем же типом партнеров может действительно отбить желание идти на новое свидание. Поэтому отбросьте фильтры и найдите абсолютную противоположность себе.

Обратитесь к астрологии. Есть люди, которые верят в совместимость по знаку зодиака. Определите, кто больше всего вам не подходит, если вы все же отважитесь на эту игру со свиданием. Это внесет разнообразие в общение.

Новые места. Если вы давно собирались куда-то пойти, увидеть что-то новое – свидание самый лучший тому повод. Намекните партнеру перед встречей. По крайней мере, если общение не будет интересно, вы таким образом сможете его смягчить.

Будьте плюсом. В продолжение предыдущего совета, можно искать тех, кто действительно имеет общие с вами предпочтения. Возможно, вы давно хотели посетить какой-нибудь спектакль, но ни одному из ваших друзей он не по душе? Тогда пора найти нового партнера. Такое свидание будет вдвое полезно в эмоциональном плане.

Но обратите внимание: если вы действительно не хотите идти на свидание, вы можете отказаться от встречи. Ориентируйтесь на собственные ощущения и понимайте, что на самом деле доставит вам удовольствие.