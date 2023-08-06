Як змінилися українські зіркові подружжя: архівні фото з весіль

В українському шоу-бізнесі є чимало міцних пар, які вже багато років разом. Однією з найголовніших подій в житті усіх закоханих є весілля.

А до зіркових весіль завжди була прикута особлива увага. 24 Канал підготував зворушливу добірку архівних фото з весільних церемоній, за якими з захопленням спостерігала вся Україна.

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Як змінилися українські подружжя

Сергій та Сніжана Бабкіни

Закохані таємно обвінчалися у 2008 році, але в церкві дали слово, що незабаром зареєструють свої стосунки. У РАЦСі пара розписалася 27 березня 2009 року, однак пишного святкування не було. Зараз Сергій та Сніжана виховують трьох дітей – синів Артура та Єлисея, доньку Веселину.



Сергій та Сніжана Бабкіни біля РАЦСу / Фото з інстаграму Сніжани



Сергій та Сніжана Бабкіни зараз / Фото з інстаграму артиста

Джамала та Бекір Сулейманов

Весілля переможниці Євробачення-2016 та економіста Бекіра Сулейманова відбулося 26 квітня 2017 року. Вранці закоханим провели офіційну церемонію в Ісламському культурному центрі в Києві, а потім святкування продовжилося в одному з заміських ресторанів. Подружжя виховує двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Ремзі.



Джамала з коханим на весіллі / Фото з інстаграму артистки



Джамала з коханим зараз / Фото з інстаграму Бекіра Сулейманова

Потап і Настя Каменських

Зіркова пара зіграла весілля 23 травня 2019 року. До того часу Потап і Настя ретельно приховували свої стосунки. Лише в день весілля вони наважилися розповісти про свої почуття прихильникам. Наразі у подружжя немає дітей.



Весілля Потапа і Насті Каменських / Фото з інстаграму артистки



Потап і Настя Каменських зараз / Фото з інстаграму артистки

Юрій та Вікторія Ткачі

Актор та його кохана відсвяткували весілля у 2009 році. До цього закохані майже 2 роки зустрічалися. Пара виховує доньку Лізу.



Юрій Ткач з дружиною на весіллі / Фото з інстаграму Вікторії



Юрій Ткач з дружиною зараз / Фото з інстаграму актора

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Закохані побралися 6 травня 1996 року в Києві. Тоді Ольга та Віталій розписалися в РАЦСі й сфотографувалися на тлі пам'ятника засновникам Києва. У 2002 році в акторів народилася донька Ганна.



Весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка / Фото з інстаграму акторки



Ольга Сумська та Віталій Борисюк зараз / Фото з інстаграму акторки