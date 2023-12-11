Водночас зберегти пристрасть навіть за таких обставин – можливо. Як це зробити, читайте далі.

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Як зберегти секс у стосунках на відстані

Почніть – повільно.

Спершу можна обмінятися інтимними фото або відео, а вже згодом перейти до віртуальних секс-зустрічей.

Купуйте секс-іграшки.

Можна підібрати такий ґаджет, яким керуватиме ваш партнер або партнерка, навіть якщо вас розділяють сотні кілометрів.

Заплануйте секс по відеодзвінку.

Головне – не переплутати час з зумом з колегами.

Створіть еротичний вішлист.

Вписуйте свої побажання, які неодмінно втілите під час першої ж зустрічі. Додавайте навіть найсміливіші ідеї. Партнер або партнерка – точно оцінять.

Фліртуйте.

Навіть телефоном.

Запишіть одне одному еротичні аудіо.

Голос коханої людини – збуджує та надихає.

Важливо! Коли надсилаєте коханій людині еротичні фото, відео або аудіо, перевірте двічі, у який чат це скидаєте. Так ви витратите декілька зайвих секунд, однак застрахуєте себе від різних курйозів.

Частіше кажіть "Я тебе кохаю".

Вашому партнеру або партнерці буде приємно це чути.

Не зневірюйтеся.

Навіть якщо здається, що у стосунках настав етап "холоду", не варто відразу хапатися за голову "все пропало". Певні емоційні гойдалки під час кохання на відстані – можливі. Головне – вірити у свого партнера або партнерку й ваші стосунки.