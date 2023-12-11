В то же время сохранить страсть даже при таких обстоятельствах – возможно. Как это сделать читайте дальше.

Обратите внимание Работает на все 100: пара прокачала сексуальную жизнь и поделилась пикантными лайфхаками

Как сохранить секс в отношениях на расстоянии

Начните – медленно.

Сначала можно обменяться интимными фото или видео, а затем перейти к виртуальным секс-встречам.

Купите секс-игрушки.

Можно подобрать такой гаджет, которым будет управлять ваш партнер или партнерша, даже если вас разделяют сотни километров.

Запланируйте секс по видеозвонку.

Главное – не перепутать время с зумом с коллегами.

Создайте эротический вишлист.

Вписывайте свои пожелания, которые обязательно воплотите во время первой же встречи. Добавляйте даже самые смелые идеи. Партнер или партнерша – точно оценят.

Флиртуйте.

Даже по телефону.

Запишите друг другу эротические аудио.

Голос любимого человека – возбуждает и вдохновляет.

Важно! Когда отправляете любимому человеку эротические фото, видео или аудио, проверьте дважды, в какой чат это скидываете. Так вы потратите несколько лишних секунд, однако застрахуете себя от разных курьезов.

Чаще говорите "Я тебя люблю".

Вашему партнеру или партнерше будет приятно это слышать.

Не отчаивайтесь.

Даже если кажется, что в отношениях наступил этап "холода", не стоит сразу хвататься за голову "все пропало". Определенные эмоциональные качели во время любви на расстоянии возможны. Главное – верить в своего партнера или партнершу и ваши отношения.