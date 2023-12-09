Іноді ми можемо навіть не здогадуватися, як незначні деталі можуть покращити сексуальне життя. Тому запам'ятовуйте або скріньте лайфхаки.

Зверніть увагу Вершки та раптом халапеньйо: люди поділилися найкурйознішими помилками під час сексу

Як покращити сексуальне життя

"Ми почали спати голяка. І взагалі просто бути голими разом. Нема нічого кращого, аніж ліниві вихідні, коли ви лежите у ліжку: щасливі голі люди".



"Кохайтеся вдень. Нам – за 40. Виховуємо двох дітей-школярів. До вечора почуваємося, як апельсини, з яких вже зробили фреш. Тому щотижня влаштовуємо "денні побачення". А тоді разом йдемо обідати".



"Не ставтеся до сексу надто серйозно. Це – не співбесіда. Курйозні моменти теж трапляються. Краще разом посміятися, аніж зробити проблему там, де її нема".



"Не бійтеся увімкнути світло".



"Після народження третьої дитини я раптом почала соромитися свого тіла. Водночас ми з чоловіком стали креативнішими у спальні. Тепер наше сексуальне життя – просто чудове.



"Насолоджуйтеся процесом, а не змагайтеся, хто швидше досягне оргазму".



"Залишайтеся відкритими до нових вражень. Зокрема, не соромтеся спробувати різноманітні іграшки".