Головне – дбати про партнера або партнерку й продовжувати захоплюватися одне одним. Також не зайвим буде прокачати свої подружні скіли. Експерти назвали 5 способів, як зберегти іскру у шлюбі.

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1. Зберігайте позитивний настрій.

Що б там не було, як би не було. Хваліть себе за зроблене й не картайте, якщо щось пішло не за планом. Полюбіть свої слабкі сторони, бо навіть коштовності мають тріщини та нерівності. І пам'ятайте: щира усмішка – ваша головна прикраса, а щасливий сміх – найкраща музика.

2. Фантазуйте.

Чим більше думаєте про інтимну близькість зі своїм партнером або партнеркою, тим більше бажаєте її. Читайте еротичні романи, дивіться романтичні фільми. Або – навпаки) Діліться своїми фантазіями.

3. По-справжньому пізнайте своє тіло.

Дослідіть, що вам подобається. Пізнайте чутливі ділянки. Збагніть свої бажання. Це – величезний бонус не лише для вас, але й для вашого партнера або партнерки, які не вміють читати думки.

4. Будьте собою.

Навіть наймайстерніше зроблена маска рано чи пізно злетить. Тоді партнер або партнерка можуть з подивом виявити, що взагалі не знають вас. Можна закохатися у незнайомця або незнайомку. Але – не надто приємно збагнути, що жили з ними у шлюбі.

5. Не забувайте: ваша найсексуальніша частина тіла – мозок. Саме від нього залежить, якими будуть всі сфери життя. Саме він керує тим, як ви почуваєтеся під час інтимної близькості.

Однак не забувайте, що: ваше життя – ваші правила. Тому керуйтеся не лише лайфхаками з чужих досвідів, але й створюйте власні.