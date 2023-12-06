Главное – заботиться о партнере или партнерше и продолжать восхищаться друг другом. Также нелишне будет прокачать свои супружеские скиллы. Эксперты назвали 5 способов, как сохранить искру в браке.

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1. Сохраняйте положительное настроение.

Что бы там не было, как бы не было. Хвалите себя за сделанное и не упрекайте, если что-то пошло не по плану. Полюбите свои слабые стороны, потому что даже драгоценности имеют трещины и неровности. И помните: искренняя улыбка – ваше главное украшение, а счастливый смех – лучшая музыка.

2. Фантазируйте.

Чем больше думаете об интимной близости со своим партнером или партнершей, тем больше желаете ее. Читайте эротические романы, смотрите романтические фильмы. Или – наоборот) Делитесь своими фантазиями.

3. По-настоящему узнайте свое тело.

Исследуйте, что вам нравится. Узнайте чувствительные участки. Поймите свои желания. Это – огромный бонус не только для вас, но и для вашего партнера или партнерши, которые не умеют читать мысли.

4. Будьте собой.

Даже самая искусная сделанная маска рано или поздно слетит. Тогда партнер или партнерша могут с удивлением обнаружить, что вообще не знают вас. Можно влюбиться в незнакомца или незнакомку. Но – не очень приятно понять, что жили с ними в браке.

5. Не забывайте: ваша самая сексуальная часть тела – мозг. Именно от него зависит, какими будут все сферы жизни. И, кстати, именно он руководит тем, как вы себя чувствуете во время интимной близости.

Однако не забывайте, что: ваша жизнь – ваши правила. Поэтому руководствуйтесь не только лайфхаками из чужих опытов, но и создавайте собственные.