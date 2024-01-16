Кожна людина сама обирає, до скількох років триватиме її сексуальне життя. Якщо ж бажання залишилося, однак його руйнують деякі "але", варто перезавантажити стосунки з собою та своїм тілом. Немає "правильних" або "неправильних" способів дослідити власну сексуальність.

Зверніть увагу Просто й ефективно: що робити, коли конфлікти руйнують твої стосунки



Як це зробити

Експериментуйте з будь-якими видами самозадоволення.

Як би це не звучало, забудьте про оргазм. На цьому етапі головне – задоволення. При цьому думайте про те, що приносить вам радість. Аби налаштуватися на "свою" хвилю, увімкніть улюблену музику.



Оберіть сексуальні іграшки, які підходять саме вам.

Не бійтеся експериментувати. Спробуйте навіть те, про що думаєте: "точно ні". Не обмежуйте своє задоволення.



Діліться новими знаннями зі своїм партнером або партнеркою. Емоційна близькість – важлива для сексу у будь-якому віці. Обговоріть, що б вам хотілося спробувати разом. Подумайте, чого ви ще не робили, але це було б класно.



Зверніться за допомогою, якщо потребуєте її.

Фізичний дискомфорт може звести секс для нуля. Однак більшість проблем, на щастя, можна розв'язати, якщо вчасно звернутися до спеціаліста.

Головне – не забувати про свої бажання. Бо у будь-якому віці ви заслуговуєте відчувати щастя.