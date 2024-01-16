Каждый человек сам выбирает, до скольких лет будет продолжаться его сексуальная жизнь. Если же желание осталось, однако его разрушают некоторые "но", следует перезагрузить отношения с собой и своим телом. Нет "правильных" или "неправильных" способов изучить собственную сексуальность.

Обратите внимание Просто и эффективно: что делать, когда конфликты разрушают твои отношения



Как это сделать

Экспериментируйте с любыми видами самоудовлетворения.

Как бы это ни звучало, забудьте про оргазм. На этом этапе главное – удовольствие. При этом думайте о том, что доставляет вам радость. Чтобы настроиться на "свою" волну, включите любимую музыку.



Выберите сексуальные игрушки, подходящие именно вам.

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте даже то, о чем думаете: "точно нет". Не ограничивайте свое удовольствие.



Делитесь новыми знаниями со своим партнером или партнершей. Эмоциональная близость – важна для секса в любом возрасте. Обсудите, что бы вам хотелось попробовать вместе. Подумайте, чего вы еще не делали, но это было бы здорово.



Обратитесь за помощью в случае необходимости.

Физический дискомфорт может свести к нулю секс. Однако большинство проблем, к счастью, можно решить, если вовремя обратиться к специалисту.

Главное – не забывать о своих желаниях. Ведь в любом возрасте вы заслуживаете испытывать счастье.