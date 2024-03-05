Парам, які лише починають свої стосунки, еротичні ігри допоможуть краще пізнати одне одного. Тим часом закоханим "зі стажем" вони додадуть пристрасті.

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Які еротичні ігри варто спробувати

Близько-близько

Байдуже, у якому ви положені (стоячи, сидячи, лежати), але обійміть кохану людину. Намагайтеся не відсторонюватися упродовж 5 хвилин. За цей час ви повністю синхронізуєтеся: навіть диханням та серцебиттям.

Вам лист

Опишіть ваші найпотаємніші еротичні бажання. Навіть ті, які ніколи б не наважилися озвучити вголос. А тоді – відправте цей гарячий лист партнеру або партнерці. Однак переконайтеся, що саме він або вона перевіряє пошту.

Гра у слова

Дозвольте коханій людині усно зв'язати вас. Нехай він або вона розповідає, як вам лягти або сісти, що робити з власним тілом. Ваше завдання – беззаперечно виконувати усі умови. Згодом можете помінятися ролями.

Карнавальна ніч

Придбайте еротичні маски, а також костюми й влаштуйте карнавал для двох. Музика, свічки та ароматичні свічки лише доповнять атмосферу. Завершіть все пристрасним сексом.

Кліпалки

Сядьте з коханою людиною одне напроти одного й невідривно дивіться йому або їй у вічі. Нехай ваше дихання синхронізується. З кожною миттю збудження лише зростатиме. Залишається одна інтрига: хто першим здасться й поцілує або торкнеться.