На американському форумі користувачі назвали відкриття про своїх партнерів, які змусили їх негайно припинити стосунки. Деякі з них дуже огидні та жорстокі.

Читайте також Дівчина сходила на побачення-мрії з Tinder, а тоді отримала найдивніше у житті повідомлення

Після цього стосунки завершилися назавжди

1. "Мій бойфренд розповів історію про те, як з вікна машини викинув повний молочний коктейль у стару жінку, яка йшла тротуаром, а після того вдарив її в груди. Він так сміявся, що ледве міг говорити. Я подумала, що ця історія, можливо, трапилася, коли він вчився у школі. Хоча це все одно було б дуже погано. Та з'ясувалося, що він зробив це у 21 рік".

2. "Я працюю медсестрою у ветеринарній клініці. Коли я розповідала про емоційно важкий день, мій хлопець сказав: "Це ж просто тварини. Ти ж не маєш справу з людськими життями". Я одразу втратила до нього будь-який інтерес і перестала його поважати".

3. "Мій колишній повністю змінився після того, як ми одружилися. Коли я запитала його, чому він брехав мені про те, ким був раніше, він відповів:

– Я думав, що не сподобаюся тобі справжнім".

– Та хіба я не заслуговую вирішувати це сама? Тепер я не можу тобі взагалі довіряти.

– Але тоді б ти не вийшла за мене заміж.

Сюрприз – ми розлучилися".

4. "У його телефоні були фотографії оголених жінок. Він сказав, що ніколи не просив про ці фото. Мовляв, не його вина, що він "природжений альфа".

5. "У мого колишнього був один рушник і не було туалетного паперу у ванній кімнаті. Я запитала, де його туалетний папір, а він сказав щось на кшталт: "Туалетний папір дорогий, а засоби для прання дешеві". Не знаю, як я не помітила, яким огидним був його будинок до цього. Це ніби вимикач світла увімкнувся, і я змогла це побачити. Його основною парою взуття були жіночі уггі, які хтось залишив біля McDonald's. У нього був запліснявілий посуд, який ми швидше викидали, ніж мили. У чувака було достатньо грошей. Він був просто огидним".

Цікаво Кажуть, що ми схожі, – Кортні Кокс показала рідкісні фото з бойфрендом

6. "Я зустрічався з цією дівчиною 2 роки, і вона перша мені освідчилася. Та вона сказала, що одружиться зі мною, якщо не знайде когось кращого. Вона не жартувала".

7. "Цей хлопець на першому побаченні з гордістю розповідав мені про те, як помстився колишній, коли вона вигнала його зі свого будинку. Він випорожнився у всіх трьох туалетах, які були в будинку, а після того заховав свої фекалії між матрацом і пружинами, а також розмазав їх по кухонних ящиках та вентиляційних отворах. При цьому він казав, що це його колишня – божевільна. Я швидко втекла з цього побачення".

8. "Він зізнався, що не прийшов на похорони мого дідуся, тому що хотів зіграти зі своїми друзями в онлайн-турнір з відеоігор".



Чоловік надав перевагу відеогрі, а не своїй коханій / Фото Erik Mclean, Pexels

9. "Ми були разом вже рік і я сказала, що у майбутньому хочу одружитися. На що мій бойфренд відповів: "Перестань, ти ж знаєш, що ми не збираємося одружуватися. Ти та жінка, з якою я хочу зраджувати своїй майбутній дружині".

10. "Мій бойфренд сказав, що не читає книг, які написали жінки".

11. "Він сказав, що туалет та ванну не потрібно мити, бо вони "миються самі".

12. "Мій колишній не чистив зуби вранці, бо вважав, що достатньо почистити їх ввечері. Мовляв, уночі він не їсть, тому вони не брудняться".

Зауважте Такого ніхто не очікував: гість на весіллі побив наречену і зірвав церемонію

13. "Ми говорили про те, щоб відкрити свої стосунки для інших людей. У той час мій чоловік сказав таку фразу: "Я хочу змусити когось закохатися в мене, а потім розбити їй серце". Невдовзі після цього ми розлучилися".

14. "Він з гордістю зізнався, що має відео всіх своїх сексуальних завоювань на телефоні".

15. "Ми обговорювали майбутнє, і він сказав, що хоче дітей, я ж їх не хочу. Мій хлопець відповів: "Тоді я заміню твій протизаплідний засіб". Це мене налякало настільки, що я перестала йому довіряти. Мене ще ніколи так не принижували".



Жінка почувалася приниженою після слів чоловіка / Фото Polina Zimmerman, Pexels

16. "Мій бойфренд міняв труси лише кожні 5 днів. Він намагався переконати мене, що я просто занадто гігієнічна. Я подзвонила своїй няні, яка сказала, що навіть у 50-ті роки, коли її сім'я була бідною, вона все одно змінювала спідню білизну щодня. Я порвала з ним у текстовому повідомленні".

17. "Чоловік, з яким я зустрічалася, був старший від мене на 11 років. Якось він сказав мені: "Мені подобається зустрічатися з молодшими жінками, тому що ними легше маніпулювати". Я завершила ці стосунки".

18. "Він сказав: "Я не можу отримати дівчат, яких я насправді хочу, тому я задовольняюся такими дівчатами, як ти".

19. "Ми просто говорили про те, який гарний хтось інший, коли мій хлопець сказав: "Я не думаю, що більшість людей вважали б тебе привабливою".

Причини, щоб завершити стосунки, можуть бути дуже різними. Та деякі, як-от ті, що перераховані вище, одразу є "червоним прапором".