На американском форуме пользователи назвали открытия о своих партнерах, которые заставили их немедленно прекратить отношения. Некоторые из них очень отвратительны и жестоки.

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После этого отношения завершились навсегда

1. "Мой бойфренд рассказал историю о том, как из окна машины выбросил полный молочный коктейль в старую женщину, которая шла по тротуару, а после того ударил ее в грудь. Он так смеялся, что еле мог говорить. Я подумала, что эта история, возможно, случилась, когда он учился в школе. Хотя это все равно было бы очень плохо. Но выяснилось, что он сделал это в 21 год".

2. "Я работаю медсестрой в ветеринарной клинике. Когда я рассказывала об эмоционально тяжелом дне, мой парень сказал: "Это же просто животные. Ты же не имеешь дело с человеческими жизнями". Я сразу потеряла к нему всякий интерес и перестала его уважать".

3. "Мой бывший полностью изменился после того, как мы поженились. Когда я спросила его, почему он врал мне о том, кем был раньше, он ответил:

– Я думал, что не понравлюсь тебе настоящим".

– Да разве я не заслуживаю решать это сама? Теперь я не могу тебе вообще доверять.

– Но тогда бы ты не вышла за меня замуж.

Сюрприз – мы расстались".

4. "В его телефоне были фотографии обнаженных женщин. Он сказал, что никогда не просил об этих фото. Мол, не его вина, что он "прирожденный альфа".

5. "У моего бывшего было одно полотенце и не было туалетной бумаги в ванной комнате. Я спросила, где его туалетная бумага, а он сказал что-то вроде: "Туалетная бумага дорогая, а средства для стирки дешевые". Не знаю, как я не заметила, каким отвратительным был его дом до этого. Это будто выключатель света включился, и я смогла это увидеть. Его основной парой обуви были женские угги, которые кто-то оставил возле McDonald's. У него была заплесневелая посуда, которую мы скорее выбрасывали, чем мыли. У чувака было достаточно денег. Он был просто отвратительным".

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6. "Я встречался с этой девушкой 2 года, и она первая мне сделала предложение. Она сказала, что женится на мне, если не найдет кого-то лучше. Она не шутила".

7. "Этот парень на первом свидании с гордостью рассказывал мне о том, как отомстил бывшей, когда она выгнала его из своего дома. Он опорожнился во всех трех туалетах, которые были в доме, а после того спрятал свои фекалии между матрасом и пружинами, а также размазал их по кухонным ящикам и вентиляционным отверстиям. При этом он говорил, что это его бывшая – сумасшедшая. Я быстро сбежала с этого свидания".

8. "Он признался, что не пришел на похороны моего дедушки, потому что хотел сыграть со своими друзьями в онлайн-турнир по видеоиграм".



Мужчина предпочел видеоигру, вместо своей возлюбленной / Фото Erik Mclean, Pexels

9. "Мы были вместе уже год и я сказала, что в будущем хочу пожениться. На что мой бойфренд ответил: "Перестань, ты же знаешь, что мы не собираемся жениться. Ты та женщина, с которой я хочу изменять своей будущей жене".

10. "Мой бойфренд сказал, что не читает книг, которые написали женщины".

11. "Он сказал, что туалет и ванную не нужно мыть, потому что они "моются сами".

12. "Мой бывший не чистил зубы утром, потому что считал, что достаточно почистить их вечером. Мол, ночью он не ест, поэтому они не пачкаются".

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13. "Мы говорили о том, чтобы открыть свои отношения для других людей. В то время мой муж сказал такую фразу: "Я хочу заставить кого-то влюбиться в меня, а потом разбить ей сердце". Вскоре после этого мы расстались".

14. "Он с гордостью признался, что имеет видео всех своих сексуальных завоеваний на телефоне".

15. "Мы обсуждали будущее, и он сказал, что хочет детей, я же их не хочу. Мой парень ответил: "Тогда я заменю твое противозачаточное средство". Это меня напугало настолько, что я перестала ему доверять. Меня еще никогда так не унижали".



Женщина чувствовала себя униженной после слов парня / Фото Polina Zimmerman, Pexels

16. "Мой бойфренд менял трусы только каждые 5 дней. Он пытался убедить меня, что я просто слишком гигиенична. Я позвонила своей няне, которая сказала, что даже в 50-е годы, когда ее семья была бедной, она все равно меняла нижнее белье каждый день. Я порвала с ним в текстовом сообщении".

17. "Мужчина, с которым я встречалась, был старше меня на 11 лет. Как-то он сказал мне: "Мне нравится встречаться с более молодыми женщинами, потому что ими легче манипулировать". Я завершила эти отношения".

18. "Он сказал: "Я не могу получить девушек, которых я на самом деле хочу, поэтому я довольствуюсь такими девушками, как ты".

19. "Мы просто говорили о том, как хорош кто-то другой, когда мой парень сказал: "Я не думаю, что большинство людей сочли бы тебя привлекательной".

Причины, чтобы завершить отношения, могут быть очень разными. Но некоторые, например те, что перечислены выше, сразу являются "красным флагом".