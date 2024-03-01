С юношей по имени Джош Кендра познакомилась в Tinder. Сначала все было просто замечательно. Молодые люди наслаждались общением, а потом решили сходить на свидание.

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Джош предложил, чтобы Кендра сама выбрала заведение. Выбор девушки пал на заведение с морепродуктами. Ужин прошел в теплой и романтической атмосфере. Джош произвел на Кендру очень хорошее впечатление. Он казался милым, умным, креативным. Кендра была уверена, что впереди у них еще много свиданий.

Однако прошло несколько дней и Джош пытался заставить Кендру заплатить его счет за электроэнергию – 297 фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 48,26 гривны). Как "аргумент" парень отмечал, что он заплатил за ужин в ресторане.

Кендра отметила, что она всегда готова прийти людям на помощь. Однако то, в какой форме Джош начал требовать деньги, возмутило девушку. Она не ожидала, что приятный и дружественный парень проявит такую токсичность. Кендра отказалась платить. Она поделилась своей историей в сети. Люди поддержали Кендру в комментариях.