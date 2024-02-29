Инцидент произошел в мексиканском городе Сьюдад-Обрегон. Теперь горе-свекра и горе-свекровь ненавидит весь населенный пункт.

Обратите внимание Девушка вышла замуж за отца бывшего и пытается сорвать свадьбу его сына

Кульминацией скандала стала свадьба

Родители жениха Алекса решили, что с какой-то радости имеют право диктовать сыну, с кем ему встречаться. Парень влюбился в девушку Александру. В то же время ее происхождение не понравилось его родителям. В течение отношений пары они постоянно пытались вмешаться. В частности, травили Александру и угрожали ей.

Когда Алекс и Александра объявили о помолвке, его родители окончательно потеряли связь с реальностью. Сначала мама пыталась сделать вид сердечный приступ, а потом начала требовать, чтобы Александра оплатила лечение.

Свадьбу назначили на 18 февраля. Родители Алекса проигнорировали праздник. Однако, чтобы испортить его, наняли бандитов. Они облили Александру красной краской и испортили ей свадебное платье.



Александре испортили свадебное платье / Reddit

Также горе-родители позвонили правоохранителям и придумали, что на свадьбе якобы употребляют наркотики.

После свадьбы ужас не закончился. Перед поездкой в медовый месяц родители Алекса спрятали его паспорт и визу. Чтобы хоть как-то наказать обидчиков, жители Сьюдад-Обрегон забросали их дом яйцами. Один из местных жителей написал, что горе-свекра и горе-свекровь ненавидит весь город.